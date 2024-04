Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o avtizmu strokovnjakinje poudarile pomen kakovostnega spanca

Ljubljana, 2. aprila - Avtizem spremljajo številna pridružena stanja, med drugim pogoste težave s spanjem, saj se z njimi sooča od 50 do 80 odstotkov otrok z avtizmom. Kakovosten spanec pa je zelo pomemben za dobro počutje in zdravje, so na strokovnem posvetu STAkluba ob svetovnem dnevu ozaveščanja o avtizmu, ki je danes, poudarile strokovnjakinje.