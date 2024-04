Evropske borze po velikonočnih praznikih v zelenem

London/Pariz/Frankfurt, 2. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali, potem ko so bile borze v petek in ponedeljek zaradi velikonočnih praznikov zaprte. Rast je bila ob začetku drugega četrtletja skromna, pozornost vlagateljev pa bo usmerjena predvsem na gospodarske podatke, vključno z nemško inflacijo. Vrednost evra se znižuje.