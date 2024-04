Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Vlagatelji podrobno preučujejo podatke o inflaciji, da bi ocenili verjetnost spremembe denarne politike. Ameriška centralna banka Federal Reserve letos pričakuje tri znižanja obrestnih mer, vendar se to lahko spremeni, če bo inflacija ostala visoka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.