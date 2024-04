MMC RTVS: Močan veter povzročal težave v Zgornji Savinjski dolini

Ljubljana, 1. aprila - Močan jugozahodni veter, ki je v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro, je danes ponekod povzročal težave. Na Centru za obveščanje RS so do 18. ure zabeležili 34 dogodkov. Po poročanju MMC RTV Slovenija je v Robanovem kotu v občini Solčava vrtinčast veter podiral drevesa, več ur je bila zaprta cesta med Ljubnim ob Savinji in Lučami.