Večer o ruski propagandi (2. 4.)

Maribor, 1. aprila - Matija Stepišnik v komentarju Ruski agenti v srcu evropske demokracije piše o ruski propagandi v EU. Izpostavlja, da se je ruski interes oslabiti EU z agresijo na Ukrajino zgolj okrepil, nove oblike obveščevalnih in propagandnih aktivnosti so v polnem teku in tudi v Sloveniji se pred evropskimi volitvami že predstavljajo liste s prorusko agendo.