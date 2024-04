V južnih Alpah opozorila pred nevarnostjo snežnih plazov

Ženeva, 1. aprila - Zaradi novozapadlega snega in močnih vetrov v južnih Alpah, predvsem v Avstriji in Švici, svarijo pred nevarnostjo snežnih plazov. V zadnjih dneh je v Alpah zapadla velika količina snega, vetrovi pa so sneg napihali na območja, kjer je nevarnost plazov še posebej velika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.