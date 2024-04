Vreme: Popoldne bo dež od zahoda zajel vso državo

Ljubljana, 1. aprila - Danes bo na vzhodu sprva še delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Padavine se bodo sredi dneva na zahodu okrepile in se popoldne širile proti vzhodu. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodnik, po prehodu hladne fronte pa severozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Temperature bodo sredi dneva še od 10 do 20, na vzhodu do 25 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od zahoda ohladilo.

Ponoči bo še nekaj padavin, ki pa bodo zjutraj in dopoldne ponehale.

V torek bo sprva delno jasno, več oblačnosti bo proti vzhodu. Čez dan bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, spet bo pihal jugozahodnik. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. V četrtek bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji bo več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je obsežno ciklonsko območje. Hladna fronta se prek severne Italije bliža Sloveniji. Pred njo k nam z okrepljenim jugozahodnim vetrom priteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, padavine se bodo od zahoda krepile in popoldne širile proti vzhodu. V torek bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nekaj ploh in neviht.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen, obremenitev bo popustila v noči na torek. V torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.