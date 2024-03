Vreme: Pretežno oblačno s krajevnimi plohami

V ponedeljek bo na vzhodu sprva še delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Dež se bo dopoldne na zahodu krepil in se popoldne širil proti vzhodu. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodni veter, po prehodu hladne fronte pa severozahodnik. Temperature bodo sredi dneva še od 10 do 20, na vzhodu do 25 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od zahoda ohladilo.

Obeti: V noči na torek bo še nekaj padavin, ki pa bodo do jutra ponehale. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, spet bo pihal jugozahodni veter. Predvsem v zahodnih hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad zahodno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje. Z okrepljenim vetrom južnih smeri doteka iznad severne Afrike in Sredozemlja proti Alpam topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno od nas oblačno z nekaj dežja, drugod bo deloma jasno. V ponedeljek se bodo padavine od zahoda krepile in popoldne širile proti vzhodu.