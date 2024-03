Nadškof Zore: Praznik Jezusovega vstajenja ni samoumeven

Ljubljana/Novo mesto, 31. marca - Ob največjem krščanskem prazniku, veliki noči, so škofje danes darovali vstajenjske maše. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi dejal, da praznik Jezusovega vstajenja nikakor in na noben način ni samoumeven. Novomeški škof Andrej Saje pa je poudaril, da je velika noč praznik resničnega življenja, in se v pridigi dotaknil tudi evtanazije.