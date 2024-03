Boston v ligi NBA brez težav v New Orleansu

New Orleans, 31. marca - Košarkarji Boston Celtics so si v severnoameriški ligi NBA po dveh porazih le zagotovili še 58 zmago. Kelti so ob pomoči Jaysona Tatuma, ki je dosegel 23 točk, brez težav zmagali v gosteh v New Orleansu, kjer so ekipo Pelicans premagali s 104:92. Boston si je že zagotovil mesto v končnici.