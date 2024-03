Mura Nona redni del končala s 125 goli na 16 tekmah

Ljubljana, 30. marca - Nogometašice Mure None so redni del ženskega prvenstva končale brez poraza in le z enim neodločenim izidom. Na 16 tekmah so dosegle kar 125 golov, v zadnjem krogu so z 10:0 premagale Dravo Ptuj. Že po devetih minutah igre so vodile s 3:0. S tremi goli sta se izkazali Špela Kolbl in Lea Dolinar, dva, in sicer prva dva, je dosegla Neli Hofman.