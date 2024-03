Antalya, 31. marca - Danes so na sporedu finalni boji uvodnega svetovnega izziva v športni gimnastiki to sezono. V turški Antalyi so se v dvodnevnih kvalifikacijah izkazale kar tri slovenske telovadke. Tjašo Kysselef, Lucijo Hribar in Zalo Trtnik danes čakajo boji za kolajne.