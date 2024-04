Domžale v drugi polovici meseca s sistemom za izposojo koles DBajk

Domžale, 1. aprila - V Domžalah bo na dan občinskega praznika 19. aprila potekala otvoritev novega sistema za izposojo koles, ki so ga poimenovali DBajk. V začetni fazi bodo vzpostavili 10 postajališč, na katerih si bo mogoče izposoditi 40 običajnih in 10 električnih koles, ki bodo na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu, so sporočili z Občine Domžale.