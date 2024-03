Oplast Kobarid tretji polfinalist 1. SFL

Ljubljana/Kobarid, 30. marca - Nogometaši Oplat Kobarida so tretji polfinalisti 1. SFL, ki so se pridružili Dobovcu in Sevnici, prav Dobovec pa to tekmec Jake Sovdata in Kobaridcev. Četrti polfinalist bo znan v petek v Ljutomeru na tretji tekmi med moštvoma THE Nutrition Extrem in Meteorplast Šic Bar.