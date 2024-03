Sedmerica držav ob 20. obletnici vstopa v Nato objavila skupen zapis v podporo zavezništvu

New York, 30. marca - Zunanji ministri in ministrice Slovenije, Bolgarije, Estonije, Latvije, Litve, Romunije in Slovaške so v petek ob 20. obletnici vstopa njihovih držav v zvezo Nato objavili skupen članek, v katerem poudarjajo, da zavezništvo ostaja trdno in ohranja odprta vrata za nadaljnjo širitev.