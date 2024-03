Newyorški borzni indeksi mešano sklenili skrajšani praznični trgovalni teden

New York, 30. marca - Newyorški borzni indeksi so v četrtek sklenili nov uspešen mesec. S&P 500 in Dow Jones sta dosegla novi rekordni vrednosti, Nasdaq pa je na tedenski ravni nekoliko nazadoval. Rast indeksov traja praktično od oktobra lani, ko je umirjanje inflacije ustavilo politiko višanja obrestnih mer.