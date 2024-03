Ob zaključku akcije 40 dni brez alkohola poudarek na zmernosti

Ljubljana, 30. marca - Zaključuje se akcija 40 dni brez alkohola. Organizatorji pa ob tem pozivajo k zmernosti in zdravemu odnosu do alkoholnih pijač. Zmerno pitje alkohola ali celo popolna odpoved je po navedbah organizatorjev v vsakem primeru nujna v času nosečnosti in dojenja ter kadar smo udeleženi v prometu in pri delu, so zapisali v sporočilu za javnost.