Ana Pečar in Kaja Rakušček na mednarodni razstavi v Atenah

Atene, 30. marca - V galeriji muzeja Vorres v Atenah danes odpirajo mednarodno razstavo sodobne umetnosti, ki proučuje pomen empatije v umetnosti in njen vpliv na umetniško raziskovanje. Na razstavi sodeluje 26 umetnikov in umetnic iz šestih držav, med njimi tudi slovenski umetnici Ana Pečar in Kaja Rakušček.