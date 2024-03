Prihodnji teden v parlamentu: Na sklepnem delu plenarnega zasedanja DZ o javni rabi slovenščine in zdravniški službi

Ljubljana, 31. marca - V poprazničnem tednu se v parlamentu obeta nekoliko bolj umirjen tempo dela. V torek bodo poslanci z obravnavo predloga novel zakonov o javni rabi slovenščine in o zdravniški službi sklenili redno plenarno zasedanje, nato bo do konca tedna zasedalo še nekaj delovnih teles DZ. Dve preiskovalni komisiji DZ pa bosta nadaljevali zaslišanje prič.