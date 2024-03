Triglav premagal Ilirijo, Dekančani izgubili s Taborom

Ljubljana, 29. marca - Nogometaši kranjskega Triglava so v tekmi 23. kroga 2. SNL v gosteh premagali Ilirijo 1911 z 2:1 in se na točko zaostanka približali četrti Gorici. Zadnjeuvrščeni Tabor Sežana pa je v gosteh z 1:0 premagal Jadran Dekane.

Kranjčani so do zmage prišli tik pred koncem tekme, ko je že v sodnikovem dodatku drugič na tekmi, tokrat z bele točke, zadel Edi Horvat. Gostje so sicer že od 33. minute igrali le z desetimi po rdečem kartonu Maka Varešanovića.

Jadran je moral na domačem terenu priznati premoč ekipi iz Sežane, ki je sicer kljub zmagi ostala zadnja, ima pa zdaj le še tri točke zaostanka za predzadnjo Ilirijo.

Krka in Fužinar sta igrala neodločeno 0:0, velenjski Rudar pa je po zaostanku proti Tolminu na začetku drugega dela poskrbel za preobrat in zmagal s 3:1, dva gola je dosegel Dejan Djermanović.

Vodilne ekipe bodo igrale v soboto. Vrhunec dogajanja bo prekmurski derbi prvega in drugega na lestvici, Nafte 1903 in Beltincev. Tretje Primorje bo gostovalo pri Dravinji, četrta Gorica pa pri ekipi iz Bistrice.

- petek, 29. marec:

ILIRIJA 1911 - TRIGLAV KRANJ 1:2 (0:1)

* Ljubljana, gledalcev 150, sodniki: Žagar, Kužnik, Kurež.

* Strelca: 0:1 Horvat (13.), 1:1 Glavas (73., 11-m), 1:2 Horvat (92., 11-m).

* Ilirija 1911: Dermastija, Fink, Mlakar, Biggs (od 65. Štricelj), Gutić, Glavas, Maksimović, Bartolj, Špernjak (od od 65. Novak), Kepic (od 46. Lukežič), Kračun.

* Triglav Kranj: Sorčan, Rajter Krebs (od 73. Ljubijankić), Okpolokpo, Karamarko, Čadež (od 73. Momčilović), Varešanović, Čeh, Podbregar (od 85. Jemec), Makadji, Horvat, Pokorn (od 92. Vrhovnik).

* Rumeni kartoni: Gutić; Okpolokpo, Karamarko, Rajter Krebs, Biggs, Horvat.

* Rdeč karton: Varešanović (33.).

JADRAN DEKANI - TABOR SEŽANA 0:1 (0:1)

* Dekani, gledalcev 120, sodniki: Čontala, Flajšman, Kurtušič.

* Strelec: 0:1 Mlaoku (22.).

* Jadran Dekani: Gabrić, Ro. Rudonja, Koprivnik (od 60. dalipi), Fortuna (od 70. Humar), Burin (od 77. ražman), Až Šćulac, Šehić, Zonta (od 60. Jurman), Zubanović, Ra. Rudonja, Galina (od 77. Iveljić).

* Tabor Sežana: Fermišek, De Nuzzo, Ivanov Todorov (od 82. Tomažič), Montesdeoca (od 73. Chukwuemeka), Maloku, Rupnik, Vrabec (od 55. Fuseini), Hristov Petkov, Keita (od 55. Pavlović), Kaleba, Bakayoko (od 82. Vuleta).

* Rumeni kartoni: Galina, Zonta, Ro. Rudonja; Vrabec, Keita, Fermišek.

* Rdeč karton: /

KRKA - FUŽINAR SIJ RAVNE SYSTEM 0:0

* Novo mesto, gledalcev 450, sodniki: Kovačič, Herženjak, Tušak.

* Strelci: /

* Krka: Čadež, Lalić, Lipec, Kapun, Gliha (od 82. Žur), Rorič, Fernandez Betriu (od 85. Kovačić), Ostojič (od 46. Nadarević), Blaževski, Ivetić, Dervišević (od 66. Simić).

* Fužinar Sij Ravne Systems: Curcija, Verbič, Kovač, Gaberšek Rotovnik (od 79. Turičnik), Pajić, Igwe, Gabrovec (od 88. Mrkonnjić), Čuić, Miljanović (od 79. Ofić), Irmančnik, Mendeš (od 45. Seck).

* Rumeni kartoni: Kapun; Gabrovec, Seck, Irmančnik.

* Rdeč karton: /

RUDAR VELENJE - TKK TOLMIN 3:1 (0:0)

* Velenje, gledalcev 200, sodniki: Rađević, Šumer, Perger.

* Strelci: 0:1 Perše (50.), 1:1 Djermanović (68.), 2:1 Djermanović (70.), 3:1 Bloudek (84.).

* Rudar Velenje: Ribič, Dajčman (od 88. Djukić), Sitar, Zukić, Pešić, Florjanc (od 66. Medič Slaček), Djermanović (od 88. Preljević), Džumhur (od 66. Bloudek), Matjašič, Kantužer, Panić (od 82. Vošnjak).

* TKK Tolmin: Erjavšek, Marsenić, Kujović (od 78. Kerrebijn), Kavčič (od 78. Furlan), Perše, Prodanović, Simić (od 72. Močnik), Skrbin, Kumer, Rutar (od 64. Čilić), Perše (od 72. Frelih).

* Rumeni kartoni: Dajčman, Zukić; Kumer, Močnik.

* Rdeč karton: /

- sobota, 30. marec:

15.30 Dravinja - Primorje eMundia

15.30 Kety Emmi&Impol Bistrica - Gorica

15.30 Vitanest Bilje - Brinje Grosuplje

20.00 Nafta 1903 - Beltinci Klima Tratnjek

* Lestvica: 1. Nafta 1903 22 15 3 4 46:20 48 2. Beltinci Klima Tratnjek 22 13 5 4 36:16 44 3. Primorje eMundia 22 12 6 4 35:21 42 4. Gorica 22 12 5 5 35:18 41 5. Triglav Kranj 23 12 4 7 37:26 40 6. Kety Emmi&Impol Bistrica 22 11 3 8 36:29 36 7. Brinje Grosuplje 22 10 6 6 33:22 36 8. Rudar Velenje 23 8 4 11 28:41 28 9. Jadran Dekani 23 7 7 9 27:30 28 10. Dravinja 22 8 3 11 25:32 27 11. Vitanest Bilje 22 7 5 10 36:38 26 12. Krka 23 6 5 12 29:38 23 13. TKK Tolmin 23 6 5 12 24:39 23 14. Fužinar Ravne 23 6 5 12 28:44 23 15. Ilirija 1911 23 4 7 12 21:33 19 16. Tabor Sežana 23 3 7 13 24:53 16