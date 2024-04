V nedeljo v času odstranitve bombe v Mariboru evakuacija vseh oddaljenih do 400 metrov

Maribor, 3. aprila - V mariborski četrti Tezno bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250 kilogramov težke letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo odkrili prejšnji teden na gradbišču na ulici Ledina. Občina poziva vse, ki živijo ali delajo na območju v oddaljenosti do 400 metrov od najdišča, da se tisti dan najkasneje do 8. ure umaknejo.