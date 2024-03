Han napovedal 32 milijonov evrov za javno športno infrastrukturo

Vitanje, 29. marca - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je skupaj s sodelavci na današnjem srečanju z župani v Vitanju predstavil načrt aktivnosti ministrstva na področjih športa in turizma v tem in naslednjem letu. Ob tem je napovedal novih 32,4 milijona evrov za državno sofinanciranje javne športne infrastrukture.