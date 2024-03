Dokončanje kompleksa šentviškega predora še korak bliže izvedbi

Ljubljana, 31. marca - Dars je ta teden objavil javni razpis za izbor izvajalca za gradnjo polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani. Ponudbe pričakuje do 10. maja. Po dolgotrajnih postopkih in pravnih zapletih je tako projekt korak bliže izvedbi, v njegovem sklopu pa bo Dars na območju obnovil in razširil tudi Celovško cesto.