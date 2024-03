Na nemški avtocesti znova hujša prometna nesreča avtobusa

Kassel, 29. marca - V prometni nesreči avtobusa v Severnem Porenju-Vestfaliji je bilo zgodaj davi poškodovanih več kot 20 ljudi, od tega eden huje. Na avtobusu, ki je zapeljal s ceste in se prevrnil, so bili dijaki poklicne šole, ki so se vračali iz Anglije. To je že druga hujša prometna nesreča avtobusa v Nemčiji ta teden, poroča nemška tiskovna agencija dpa.