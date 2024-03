Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 28. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji iz Primorske proti Dolenjski na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami ter na dolenjski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sapom proti Novemu mestu.