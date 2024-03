Japonska se pripravlja na čarobno cvetenje češenj

Tokio, 30. marca - Japonci so v nizkem startu, saj prihaja eden najbolj pričakovanih tednov v letu, ko cvetijo češnje. Vsako leto v tem času skušajo vremenoslovci in strokovnjaki kar se da natančno napovedati začetek cvetenja teh japonskih dreves in tudi vrhunec, ko se v parke začnejo valiti trume Japoncev, ki uživajo v vonju in pogledu na belo-rožnate cvetove.