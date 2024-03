Festival Pranger julija z novimi pesniškimi zbirkami po izboru treh kritikov

Rogaška Slatina/Ljubljana, 28. marca - V Rogaški Slatini in tudi Ljubljani bo med 2. in 6. julijem potekal 21. festival Pranger, namenjen kritiškemu pretresanju sodobne poezije, njihovim prevodom in branju. Tokratni Prangerjevi kritičarji bodo Luka Benedičič, Jelka Kernev Štrajn in Silvija Žnidar, vsak je izbral po tri pesniške zbirke, ki nosijo letnico 2023.