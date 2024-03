Predstavniki DS na Dolenjskem o romski problematiki in infrastrukturi

Ljubljana, 28. marca - Predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič z delegacijo je v sredo obiskal Dolenjsko. V ospredju so bili pogovori o romski problematiki in neustrezni infrastrukturi, zbrane izzive z Dolenjske pa bo državni svet v obliki pobude naslovil na vlado, so sporočili po obisku.