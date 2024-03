Murska Sobota, 27. marca - Na teniškem turnirju serije WTT v Murski Soboti z nagradnim skladom slabih 37.000 evrov so danes od Slovenk nastopile Ela Nala Milić, Pia Lovrič in Alja Senica. Vse tri so dvoboj prvega kroga izgubile z 0:2 v nizih.