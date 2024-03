Dnevnik o zmagi slovenske nogometne reprezentance (28. 3.)

Ljubljana, 27. marca - Jože Okorn v komentarju Prišli gledat Ronalda, videli odlično Slovenijo piše o zmagi slovenske nogometne reprezentance na prijateljski tekmi s Portugalsko. Avtor poudarja, da so gledalci na začetku z aplavzom pozdravili Ronalda, a so jih Slovenci pridobili na svojo stran, da so na koncu ploskali njim, medtem ko je Ronaldo poslušal žvižge.