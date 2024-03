Policisti iščejo nasilna roparja stanovanjske hiše na območju Šareda

Izola, 27. marca - Obalni policisti iščejo najmanj dva storilca ropa ene od stanovanjskih hiš na območju Šareda pri Izoli. Neznana osumljenca sta pri dejanju uporabila silo in poškodovala eno osebo, ob tem pa sta si protipravno prilastila večjo vsoto denarja in nekaj drugih predmetov, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.