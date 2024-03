Nato bo tudi v prihodnje imel pomembno vlogo pri varovanju miru v svetu

Pivka, 27. marca - Ob 75. obletnici nastanka zveze Nato in 20. obletnici priključitve Slovenije tej vojaški organizaciji so v Parku vojaške zgodovine v Pivki danes pripravili razstavo in okroglo mizo o pomenu in prihodnosti Nata. Sogovorniki so se strinjali, da je imela zveza pomembno vlogo pri ohranjanju miru v Evropi in tako bo ostalo tudi v prihodnje.