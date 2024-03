ZDA in Velika Britanija uvedli sankcije proti mediju Gaza Now

Washington, 27. marca - Vladi ZDA in Velike Britanije sta danes objavili sankcije proti dvema osebama in trem podjetjem, povezanim s priljubljenim medijskim kanalom Gaza Now, zaradi zbiranja sredstev v podporo palestinskemu islamističnemu gibanju Hamasu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sankcije pomenijo zamrznitev premoženja v ZDA in Veliki Britaniji.