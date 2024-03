Kalvarije spominjajo na Kristusovo trpljenje, najbolj znana pri nas v Šmarju pri Jelšah

pripravila Manja Delašjava

Šmarje pri Jelšah, 28. marca - Kalvarije oziroma poti trpljenja so v času baroka privabljale številne romarje in so značilne tudi za Slovenijo. Najbolj znana pri nas je Kalvarija v Šmarju pri Jelšah, ki velja za najobsežnejši baročni pasijonski kompleks na prostem in v kraj privabi 10.000 obiskovalcev letno, je povedala Vlasta Kramperšek Šuc iz šmarskega muzeja.