Na Slovaškem odstrelili medveda, ki je poškodoval pet ljudi

Bratislava, 27. marca - Rjavega medveda, ki je sredi marca na severu Slovaške poškodoval pet ljudi, so izsledili in odstrelili, je danes sporočil slovaški okoljski minister Tomaš Taraba. Pristojni so v iskanju zveri uporabili drone in gozdne nadzorne kamere, poroča slovaška tiskovna agencija TASR.