Nemški zdravnik, obsojen v dopinškem procesu, izgubil zdravniško licenco

Erfurt, 27. marca - Nemški zdravnik, ki so ga leta 2021 obsodili zaradi krvnega dopinga, je izgubil zdravniško licenco, so sporočile oblasti v nemški deželi Turingiji, poroča tiskovna agencija dpa. Odločitev še ni pravnomočna. Zdravnik ima pravico do pritožbe na odločitev v enem mesecu.