ZN: Gospodinjstva po svetu zavržejo vsaj milijardo obrokov dnevno

Pariz, 27. marca - Gospodinjstva po svetu so leta 2022 vsak dan zavrgla vsaj milijardo obrokov, opozarjajo Združeni narodi (ZN), ki so podatek označili za globalno tragedijo. V najnovejšem poročilu o zavrženi hrani so zapisali, da so gospodinjstva in podjetja v času, ko skoraj 800 milijonov ljudi trpi za lakoto, zavrgla za več kot tisoč milijard dolarjev hrane.