Ministrstvo: Zakon skladu ne prepoveduje oddajanja stanovanj po stroškovni najemnini

Ljubljana, 27. marca - Stanovanjski zakon, resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu in poslovna politika Stanovanjskega sklada RS (SSRS) 2021-2025 skladu ne prepovedujejo gradnje in oddajanja stanovanj po stroškovni najemnini, so v odzivu na medijsko poročanje o ovadbi proti direktorju SSRS dejali na resornem ministrstvu.