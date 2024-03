Velenjčan in dva Šoštanjčana z grožnjami in izsiljevanjem ogoljufali več ljudi

Celje, 27. marca - Velenjski policisti so februarja in ta mesec obravnavali več kaznivih dejanjih, ki so jih storili Velenjčan in dva Šoštanjčana. Osumljenci so z grožnjami in izsiljevanjem pridobili najmanj 72.300 evrov premoženjske koristi. Vse tri bodo kazensko ovadili zaradi goljufije, za katero je zagrožena kazen od enega do osem let zapora.