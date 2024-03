Tunizija v povezavi z umorom vodje opozicije leta 2013 četverico obsodila na smrt

Tunis, 27. marca - Tunizijske oblasti so v povezavi z umorom opozicijskega voditelja Šokrija Belaida leta 2013 danes na smrt obsodile štiri ljudi, še dva pa na dosmrtni zapor, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupno je bilo sicer v primeru obsojenih 23 ljudi, ki so prejeli kazni od dveh do 120 let zapora. Pet obtoženih je bilo oproščenih.