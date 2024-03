SDS ostro nasprotuje predlogu uredbe, ki določa hrup na javnih prireditvah

Ljubljana, 26. marca - Poslanci SDS ostro nasprotujejo predlogu uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah, ki po besedah poslanca Andreja Kosija omejuje javne prireditve na prostem, med drugim gasilske veselice. Poslanci SDS bodo zato zahtevali sklic seje odbora DZ in od vlade terjali dodatna pojasnila. Predlogu uredbe nasprotujejo tudi v NSi in SD.