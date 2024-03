Sojenje Cocu Filipu Faragali zaradi očitkov poskusa uboja se bliža koncu

Ljubljana, 26. marca - Sojenje Eritrejcu Cocu Filipu Faragali, ki mu tožilstvo očita poskus uboja ženske v centru Ljubljane novembra 2022, se bliža koncu. Obtoženi je danes ponovno poudaril, da s poskusom uboja, do katerega je prišlo v Plečnikovem podhodu, nima nič, je pa priznal, da je bil usodnega dne na kraju dogodka in tudi to, da je srečal oškodovanko.