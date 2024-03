DZ za digitalizacijo postopka pri oddaji podpore zahtevi za referendum

Ljubljana, 26. marca - DZ je danes s 55 glasovi za in 17 proti sprejel novelo zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki jo je vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Terezo Novak iz Svobode. Novela v postopku zbiranja 40.000 podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma določa digitalizirani postopek.