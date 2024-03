Znani vsi organizatorji EP v odbojki leta 2026

Ljubljana, 26. marca - Z Evropske odbojkarske konfederacije (Cev) so sporočili, da bodo evropsko prvenstvo 2026 za moške skupaj gostile Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Že prej je bilo znano, da bo žensko prvenstvo stare celine v Turčiji in Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem, je v izjavi za javnost sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.