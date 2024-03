Oborožen rop pri Ljubljani in poskus oboroženega ropa v Mariboru

Ljubljana/Maribor, 26. marca - V Dobrunjah pri Ljubljani sta neznanca v ponedeljek okoli 19. ure stopila v prodajalno bencinskega servisa in od uslužbenca zahtevala denar ter mu grozila z ostrim predmetom, na območju Gosposvetske ceste v Mariboru pa je moški v enem od poslovnih prostorov z ostrim predmetom pristopil do zaposlene in zahteval denar, a ni odnesel ničesar.