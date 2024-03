Vreme: Oblačnost bo naraščala, popoldne in zvečer bo na zahodu in jugu začelo deževati

Ljubljana, 26. marca - Danes bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Popoldne bo na zahodu, jugu in deloma v osrednjih krajih začelo rahlo deževati. Pihal bo večinoma šibak veter južnih smeri, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno oblačno. Dopoldne bo deževalo predvsem v hribovitih zahodnih krajih, pozno popoldne in zvečer pa se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugovzhodni veter. Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 10 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo sprva občasno deževalo, padavine se bodo popoldne okrepile in razširile nad večji del države. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V petek bo dež večinoma ponehal, le še v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. Od jugozahoda doteka k nam postopno nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačnost od jugozahoda naraščala, ob severnem Jadranu in v Furlaniji Julijski krajini bo popoldne pričelo deževati. V sredo čez dan se bodo padavine v krajih zahodno od nas okrepile in se do večera razširile nad večino sosednjih pokrajin. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo, zvečer pa bo ob prehodu fronte zapihal zmeren do močan jugozahodnik.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno naraščala. V sredo bo vpliv vremena na počutje obremenilen.