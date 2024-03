Ob 70-letnici Arhivskega društva Slovenije danes slovesna akademija

Ljubljana, 26. marca - Arhivsko društvo Slovenije bo letošnjo 70. obletnico delovanja danes obeležila s slovesno akademijo v Arhivu RS. Ob tej priložnosti bodo razglasili nove častne člane, ki so pripomogli k razvoju slovenske arhivistike. Društvo pospešuje in spodbuja razvoj arhivistike in drugih dejavnosti s področja varstva in proučevanja arhivskega gradiva.