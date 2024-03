SDS vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi

Ljubljana, 25. marca - SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi za obravnavo po skrajšanem postopku. Predlagajo, da bi volivci na referendumu glasovali do enkrat letno, in sicer drugo nedeljo v maju. S tem želijo omejiti stroške za izvedbo referendumov in zvišati volilno participacijo, izhaja iz predloga novele.