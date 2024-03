Na ministrstvu do danes prejeli 95 vlog domov za starejše za soglasje k zvišanju oskrbnin

Ljubljana, 25. marca - Na ministrstvu za solidarno prihodnost so do danes prejeli 95 vlog domov za starejše za soglasje k redni uskladitvi cen oskrbe, so za STA pojasnili na ministrstvu. Pri tem so ponovili svojo oceno, ki so jo objavili februarja in po kateri se bodo cene storitev institucionalnega varstva v marcu povprečno dvignile za 2,8 odstotka.