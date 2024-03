Fajon v Sarajevu obljubila nadaljnjo podporo BiH na poti v EU

Sarajevo, 25. marca - Slovenija je Bosno in Hercegovino podpirala pri reformah na poti v EU in jo bo tudi v prihodnje, je danes v Sarajevu po pogovorih z zunanjim ministrom BiH Elmedinom Konakovićem dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Izrazila je zadovoljstvo ob odločitvi Evropskega sveta za začetek pristopnih pogajanj z BiH, so sporočili z MZEZ.